公开信批川普 FEMA数员工遭停职

3 分钟

（法新社华盛顿26日电） 美国媒体报导，川普政府今天暂停联邦紧急事故管理总署（FEMA）数名员工的职务，原因是他们公开表达对川普执政下该机构行事风格的不满。

在昨天飓风卡崔娜（Hurricane Katrina）20周年纪念日发出的公开信中，180名现任和前任员工表示，川普政府实施的预算削减、人事决定等改革措施，可能会使联邦紧急事故管理总署因应2005年卡崔娜风灾时饱受批评的局面重演。

在这180人之中，有36人签了名，其他则因担心遭到报复并未具名。

「纽约时报」（The New York Times）今晚报导，检视电子邮件后发现，「约有30名」员工被停职。

「华盛顿邮报」（The Washington Post）报导，这些电子邮件通知联邦紧急事故管理总署员工，他们将立即进入行政休假，「不上班，但继续领取工资和福利」。

川普今年1月重返白宫后，就表示他希望废除联邦紧急事故管理总署，让各州「自行解决问题」。

2005年8月下旬，卡崔娜飓风侵袭美国南部墨西哥湾沿岸，导致路易斯安那州纽奥良市发生灾难性的洪灾。这场风灾造成1000多人死亡，经济损失超过1000亿美元。

联邦政府对这场风灾的回应，因沟通混乱和延误援助受灾户而遭到炮轰。

隔年，国会通过卡崔娜飓风后紧急管理改革法案（Post-Katrina Emergency Management Reform Act），以改善自然灾害的应对措施。

昨天发出的公开信请求国会将联邦紧急事故管理总署打造为内阁级的独立机构，并采取措施保护其免受「政治动机解雇」的影响，此外还提出了其他建议。

信中指出，国土安全部部长诺姆（Kristi Noem）所推行的支出限制，削弱了「联邦紧急事故管理总署迅速执行任务的权限和能力」。