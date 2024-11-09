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公民阿姆斯特丹遇袭 以色列吁莫露出相关犹太符号

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（法新社特拉维夫8日电） 荷兰首都阿姆斯特丹传出「反犹太主义」暴力事件，以色列当局呼吁当地以国公民避免露出以色列或犹太符号标志。

以色列足球队特拉维夫马加比（Maccabi Tel-Aviv）与阿姆斯特丹阿贾克斯队（Ajax Amsterdam）昨晚在阿姆斯特丹进行欧洲联赛（Europa League）赛事后发生球迷冲突事件，荷兰和以色列官员谴责这是「反犹太主义」暴力事件。荷兰警方表示有62人涉案遭到逮捕。

不过，巴勒斯坦足球协会（Palestine Football Association）对阿姆斯特丹发生的一连串事件抱持不同看法，坚称暴力事件始于「特拉维夫马加比球迷出现煽动暴力、反巴勒斯坦种族主义和伊斯兰恐惧症（Islamophobia）的言行且应受谴责」。

巴勒斯坦足协表示，以色列球迷曾「攻击悬挂巴勒斯坦旗帜的房屋和店家」，并抱怨说巴勒斯坦足协已提供大量证据，但仍不见世界足球管理机构「国际足球总会」（FIFA）采取「具体行动」。

以色列当局呼吁阿姆斯特丹的以色列公民留在饭店里，人在外面也避免露出以色列或犹太符号标志。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也下令以国情报机构摩萨德（Mossad）制定计画，以防未来运动赛事再度发生类似骚乱。

尼坦雅胡办公室警告球迷不要参加特拉维夫马加比篮球队今天在义大利波隆那（Bologna）进行的篮球赛事，称「社群媒体上有人呼吁要伤害以色列人和犹太人」。

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