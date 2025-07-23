共和党欲以第一夫人名 为甘乃迪表演中心歌剧院改名

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（法新社华盛顿22日电） 美国众议院的共和党人今天提议，将位于华盛顿的甘乃迪表演艺术中心（John F. Kennedy Center for the Performing Arts）中的歌剧院以第一夫人梅兰妮亚（Melania Trump）之名重新命名。

由共和党主导的众议院拨款委员会在讨论2026年度预算时，投票通过了一项条文，需在更名条件下才可为华盛顿这座顶尖文化机构的资金拨款。

提出修正案、建议将场馆命名为「第一夫人梅兰妮亚歌剧院」的爱达荷州众议员辛普森（Mike Simpson）表示，这是「一个极佳的方式，来表彰她对艺术推广的支持与投入」。

此举代表美国总统川普对甘乃迪中心强势接管的最新行动，此前他已于二月解雇董事会成员并自任主席，并以盟友格瑞尼尔（Richard Grenell）取代了长期担任总裁的领导人。

川普并任命白宫幕僚长威尔斯（ Susie Wiles）、副幕僚长斯卡维诺（ Dan Scavino）以及第二夫人范斯（ Usha Vance）为董事。

有关甘乃迪中心的更名条款，被纳入一项主要为内政部与环境保护局提供2026年度资金的法案中。

然而，这座拥有2364个座位、为甘乃迪中心综合场馆中第二大的剧院，需在参众两院均通过此项更名提案后，才能获得新名称。（实习编译：梅芊莛/核稿：陈政一）