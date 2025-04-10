关税大刀暂收手 川普是怎么走到这一步

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（法新社华盛顿9日电） 美国总统川普的全面性对等关税措施暂时落幕，但这一步走得并不轰轰烈烈，仅全凭川普和两位幕僚的一篇社群媒体贴文。

川普这项决定，让他本月2日宣布「解放日」关税措施以来在全球造成的恐慌一周暂时落幕。

他先前一再否认会考虑在关税措施上踩煞车，但就在股市准备另一个惨烈交易日之际，出现了他政策转向的第一个迹象。

他9日上午9时33分在社群媒体「真实社群」（Truth Social）发文，呼吁美国民众「保持冷静！」（BE COOL!），接着写出，这是「买进的大好时机！！！」（GREAT TIME TO BUY!!!）。

似乎没有多少人把川普的话听进去，接着，风暴开始扫进通常被视为避险天堂的美债市场。

不过，78岁共和党籍的川普后来承认，他是9日「一早」才做出暂缓实施关税的决定。

川普这位撰有「交易的艺术」（The Art of the Deal）一书的作者，向来非以谦虚见长，但今天在回答暂缓实施关税的相关问题时，似乎陷入长考。

他在白宫椭圆形办公室签署一批行政命令时告诉媒体说：「过去几天，我都在思考这件事。」

川普说，他今天一早与财政部长贝森特（Scott Bessent）、商务部长卢特尼克（Howard Lutnick）举行会谈。「大概是今天早上凑齐的」，他还说，「我们手边没有律师，我们按照内心所想的写下来，对吧？是发自内心之文，我同时认为这文笔很好」。

成果就是美东时间下午1时18分在「真实社群」发布的一篇长文，说川普已「授权暂缓实施（关税）90天」，只有中国将受到甚至更高的125%关税惩罚。

川普政府坚称这全是远大策略的一部分，拜这项策略之赐，现有75国依川普要求前来斡旋降低美国的贸易逆差。

白宫发言人李威特（Karoline Leavitt）事后向媒体表示，「各位当中显然有许多人没注意到这起交易的艺术」。