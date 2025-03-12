关税衰退疑虑股市续跌 川普不为所动

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（法新社华盛顿11日电） 美国总统川普对于加拿大钢铁将加徵关税的规模说法不定，加剧外界对他贸易政策恐致美国走向经济衰退的疑虑，全球股市今天续跌。川普说，「我并不担心」卖压出笼。

在华尔街股市方面，道琼工业指数收跌1.1%，标准普尔500指数下挫0.8%，科技股为主的那斯达克指数小挫0.2%。那指前个交易日重挫4%，为2022年以来最重单日跌幅后，特斯拉（Tesla）和亚马逊（Amazon）反弹收高。

欧洲股市主要指数收黑，亚股多数也如此。

英国券商哈格里夫斯蓝斯唐（Hargreaves Lansdown）资深证券分析师布里兹曼（Matt Britzman）说：「市场紧张不安，震荡似乎是唯一能确定的事，白宫致力推向新时代，似乎乐见股市连带受累。」

投资者最初对川普赢得2024年11月总统大选表示欢迎，乐观认为他承诺的减税和撤销管制将振兴这个全球最大经济体，并帮助推动股指创新高纪录。

但外界愈来愈担心美国对主要贸易伙伴的关税措施将重新引燃通膨，迫使联邦准备理事会（Fed）再度开始升息并导致经济衰退。

川普自今年1月就职以来宣布对加拿大、墨西哥和中国商品全面加徵关税。美国对钢铝加徵关税措施明天生效，对巴西、韩国和欧盟等范围广大制造业者造成冲击。

川普今天稍早指出，他将对加拿大钢铝课徵的关税税率加倍至50%，因应加拿大安大略省（Ontario）对输往美国3州的电力徵收25%附加费。

但到了下午，这项计画已被取消，加拿大在午夜过后面临原定的25%关税。

川普表示经济正面临「过渡期」且拒绝排除衰退风险后，分析师说，投资人担心川普似乎较昔日首度执政时更愿意见到股市下跌。

交易平台XTB研究主管布鲁克斯（Kathleen Brooks）说：「市场面对的问题为，这是一场人为的危机。」

她表示，川普莽撞的经济政策吓坏了投资者，「问题在于是否会持续让美国经济命脉的消费者受到惊吓」。

川普今天淡化外界对他处理经济的疑虑，称他没有「看到」经济衰退即将到来，且无视华尔街股市持续下跌。

他在白宫告诉记者，「我并不担心」卖压出笼。（译者：徐睿承/核稿：卢映孜）