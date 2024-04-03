内外交迫 以色列总理尼坦雅胡憔悴出院

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（法新社耶路撒冷2日电） 以色列今天连续第4晚出现大规模反政府示威，要求总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）下台。刚动疝气手术的尼坦雅胡今天出院时更形憔悴。

74岁的尼坦雅胡通常意气风发，如今在身体上和政治上都显得虚弱。根据去年底一项民调，不到4%的以色列人表示信任他。

尼坦雅胡在3月30日的电视演说中显得虚弱、气色差，感觉他很急躁、心烦意乱，他的前阁员李夫涅特（Limor Livnat）称这场演说「惨不忍睹」。

以色列左倾「国土报」（Haaretz）报导说，尼坦雅胡「看起来像受惊的暴君」。

尼坦雅胡今天离开耶路撒冷的医院时更形憔悴，刚动完刀的他不仅面临国内反弹声浪，还得面对国际社会不满以军空袭导致援助人员丧命的怒火。以军昨天空袭加萨中部，导致总部位于美国的非政府组织「世界中央厨房」（World Central Kitchen）7名工作人员丧生。

巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）去年10月7日突袭以色列，掳走约250名人质，其中33人据推测已丧生。目前仍有134名人质被哈玛斯扣押在加萨走廊（Gaza Strip），家属不满尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）营救不力，尼坦雅胡处理以哈战争方式招致民怨沸腾。

数千人今天聚集在位于耶路撒冷的以色列国会外，部分人质家属指控尼坦雅胡试图利用以哈战争继续掌权。前总理巴瑞克（Ehud Barak）也将10月7日「灾难」归咎于尼坦雅胡，并要求提前选举。

除了人质家属外，示威群众还包括不满去年司法改革政策的反政府人士。尼坦雅胡当时推动的争议性司法改革措施引发争议，反对人士担忧威胁民主，随后出现的游行示威潮延烧9个月。