再控英从事间谍活动 北京指中国公务员夫妇涉案

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（法新社北京3日电） 中国今天指控英国的对外情报机关「军情六处」（MI6）召募一对为中国政府工作的夫妇替英国从事间谍活动，这让中、英两国几个月以来互控对方从事间谍活动的情况再添一例。

中国国安部表示，当局正针对这对夫妇遭策反为间谍案展开进一步调查。

数个月来，中国和英国不断互控对方涉嫌从事足以威胁其国家安全的间谍活动。今年1月，中国称MI6利用一名在中国的外国人搜集秘密情资，英国则在4月起诉两名涉嫌向中国提供提供损害性情报的嫌犯，5月又指控3人涉嫌为香港情报机关执行任务。

中国国安部在声明中称，本案中的王姓间谍2015年申请参加中英交流计画赴英留学，期间曾接受秘密安排的晚宴聚会和旅游，MI6掌握他有「较强烈的金钱欲望」。

MI6先以高额报酬引诱王男担任兼职谘询顾问，接着说服他为英国政府服务，并承诺给予更多金钱奖励和安全保障，最终取得他的同意。

MI6对王男进行专业的间谍培训，指挥其回国潜伏，搜集与中国政府有关的重要情报。

中国国安部表示，MI6还说服王男说动任职「（中国）政府核心单位」的周姓妻子为英国搜集情报，以获取双倍报酬，而周女最终点头答应，夫妇俩一同沦为英方间谍。