军事高层对话 美警告中方勿在南海做出危险举动

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（法新社北京10日电） 美军印太司令部司令帕帕罗今天与中国人民解放军南部战区司令员吴亚男视讯通话。两国正试图稳定军事关系，以预防军事误判，但帕帕罗也警告中方勿在南海做出「危险」举动。

美中在贸易、台湾地位和中国在争议海域日益专断的做法上始终意见分歧，但双方也尝试恢复定期军事沟通，以防冲突热点争议失控。

帕帕罗（Sam Paparo）与吴亚男今天视讯通话。印太司令部在声明中表示，帕帕罗「强调美军与解放军持续联系的重要性」，还说「高阶领袖之间的这类讨论旨在厘清意图，以降低误解或误判风险」。

但帕帕罗也提到近期中方「与美国盟友的不安全互动」。声明指出，他「敦促人民解放军重新考虑其在南海及其他区域采行危险、强制性、可能导致局势恶化的战术」。

吴亚男领导的南部战区负责中国在南海的军事活动。中国船舰近月在这片海域与菲律宾船只发生一连串高调冲突。

中国2022年在美国时任联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）访台后，切断与美国的军事联系。这次对话是自此之后双方首度进行这类沟通。

美国国家安全顾问苏利文（Jake Sullivan）上月底前往北京，这也是自2016年之后首度有美国国安顾问访中，他期间与中国共产党中央军事委员会副主席张又侠会谈。