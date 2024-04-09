减排分析报告：大企业减排速度远不足以减缓暖化

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（法新社巴黎9日电） 今天公布的报告指出，从汽车制造商到快时尚公司，数十家大型国际企业降低温室气体排放的速度，根本无法减缓暖化。

非营利研究组织NewClimate Institute 和分析机构「碳市场观察」（Carbon Market Watch） 研究51家跨国公司的气候承诺，发现许多品牌的永续发展声明夸大其辞。

他们表示，要区分是真正在减排，抑或只是「无事实根据的漂绿」，可谓重大挑战，对消费者来说更是如此。

整体而言，本报告审查的品牌2022年排放量共占全球16%，但他们的努力「远远不足以」促成控制全球升温于摄氏1.5度内的目标，这是2015年「巴黎气候协定」（Paris Agreement）设下的目标。

报告审查的多是家喻户晓的品牌，包括H&M集团、瑞士食品集团雀巢（Nestle）和丰田（Toyota）等等。

报告指出，虽然「过去两年企业对2030年气候承诺集体雄心逐渐改善…多数企业仍远远达不到整体经济减排的要求」。

联合国气候科学家表示，到2030年，全球排放量需减少43%，才能实现巴黎协定的目标。

今天公布的报告指出，根据目前的承诺，这些公司的排放量平均将减少33%。

有些公司甚至可能背弃承诺。

报告指出，企业界更大声疾呼要在实现气候目标方面保持「弹性」，也就是透过使用所谓的「碳权」（Carbon Credit）。

但批评者指出，这种作法允许企业继续污染。