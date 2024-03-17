几乎确定代表共和党参选 川普称若落选恐发生血洗

2 分钟

（法新社俄亥俄州万达利亚17日电） 几乎已确定代表共和党参选的川普，今天在俄亥俄州造势场合中表示，如果他没选上将会发生「血洗」事件，并称11月的总统大选将是「美国史上最重要的日子」。

川普今天在俄亥俄州万达利亚（Vandalia）造势活动中，将自己的逐鹿白宫之路形容为美国的「转捩点」。

77岁的川普告诉现场民众说：「记住11月5日这个日子，我认为这将是我国历史上最重要的日子。」

这位美国前总统并警告若他败选会有一场「血洗」（bloodbath），但他言下之意为何目前尚不得而知。他是在谈论美国汽车业种种威胁的语句之间提到这个字。

川普批评中国车商打算在墨西哥设厂造车，然后把这些车卖给美国人。他说：「如果我当选，他们将无法卖那些汽车。」

「现在要是我没有选上，对整体将是一场血洗，这是最起码的。这对整个国家来说会是一场血洗。」

随着川普言论在社群媒体的讨论声浪愈来愈大，现任民主党籍总统拜登的竞选团队发表声明，直指共和党籍的川普是2020年选举的「输家」，之后「他对政治暴力的威胁只有增无减」。

这个月稍早，川普与拜登已各自在共和党和民主党初选中拿下跨越党提名门槛的党代表票，两人几乎笃定将自2020年大选后，再次于2024年大选交锋。

数十年来，俄亥俄州一直被视为大选关键州的指标，但自川普2016年入主白宫以来，俄亥俄州即更加强烈地倾向共和党。