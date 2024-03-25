凯特妃罹癌曝光未破除阴谋论 假讯息扭曲事实成新常态

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（法新社华盛顿25日电） 英国威尔斯王妃凯特罹癌消息曝光后，澄清了关于她的诸多谣言，但网路阴谋论仍甚嚣尘上，显示人工智慧时代和假讯息扭曲大众对现实的理解，资讯混乱已成新常态。

法新社报导，现年42岁的凯特（Kate Middleton）在22日发布的影片中透露，她正在接受预防性化疗，试图破除在她远离公众生活数月期间流传的毫无根据谣言，此举获得全球的广泛同情。

此前，英国王室曾向媒体发布她和3名子女的合照，但照片明显遭到修改，加上英国王室的保密文化，助长了网路上的许多臆测。

社群媒体上无凭无据的猜测仍层出不穷，包括充斥着骷髅头表情符号的贴文，声称凯特已经死亡或陷入昏迷，显示在人工智慧（AI）时代和假讯息扭曲大众对现实的理解，资讯混乱已成新常态。

作家路易斯（Helen Lewis）在美国杂志大西洋月刊（The Atlantic）上写道，凯特实际上是被迫发表这样的声明，因为另一种选项更糟，让八卦和阴谋论疯狂肆虐。

许多人在X（前身推特）和TikTok上声称，凯特的影片讯息是运用AI的深度伪造（deepfake，或称深伪技术）。

还有些人严格检视凯特的脸部表情，并猜测为什么在之前照片看得到的酒窝，但新照片却看不到了。

一名网友在X贴文说：「对不起，温莎王朝（House of Windsor）、凯特（和）传统媒体，我仍然不买你们的帐。」

此外，还有关于癌症的错误讯息，一些贴文错误地声称这种疾病并不致命，同时将化疗比喻成为「毒药」。