凯特王妃称癌症化疗进展良好 将参加英王生日游行

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（法新社伦敦14日电） 威尔斯王妃凯萨琳殿下（Catherine Princess of Wales）今天指出，她将参加英国国王查尔斯三世（King Charles III）生日游行，这将是她披露罹癌6个月后首度公开露面。

这位42岁的英国王储妃发布声明，在未具体指明的癌症上进行化疗，她已「取得良好进展」，化疗仍将持续「进行几个月」。

凯特王妃表示，她希望参加「夏季的一些公共活动」，以及明天庆祝查尔斯三世生日的皇家阅兵仪式（Trooping the Colour）。

这份声明是透过凯特王妃的社群媒体管道发布，配上一张本周稍早在伦敦以西的温莎（Windsor）所拍摄的照片。

她在声明中说：「我已取得良好进展，但任何接受化疗的人都知道，期间的日子时好时坏。」

身为王储妃和3名孩子母亲的凯特表示，在她觉得身体状况不错时，已开始「在家里做些工作」。

凯特前次公开露面是在去年12月的耶诞皇室聚会，隔年3月她披露罹癌。

查尔斯三世今年2月也宣布诊断出罹患癌症，至于罹患何种癌症则未具体说明。

75岁的查尔斯三世已展开疗程，今年4月英国官员表示，医生对国王的进展感到「相当鼓舞」，并允许他恢复公务。

今年生日游行，查尔斯三世将搭乘马车，不同于去年骑马庆生。（译者：徐睿承）