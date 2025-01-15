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凯特罹癌称病情有所缓解 将持续专注于康复

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（法新社伦敦14日电） 英国威尔斯王妃凯特（Kate）今天和夫婿威廉王子（Prince William）前往她接受治疗的一间伦敦癌症专科医院，她透露自己经历癌症治疗后，现已进入「缓解阶段」。

凯特在社群媒体Instagram上贴文写道，「我现在进入缓解期，感到如释重负，并将持续专注于康复过程」，贴文还附上一张她造访皇家马斯登医院（Royal Marsden Hospital）的照片。

威廉王子和凯特感谢医护人员，并会见这所癌症专科医院的患者。

凯特在Instagram上写道：「我想藉这个机会感谢皇家马斯登医院在过去这一年中对我的悉心照料。」

她说：「我衷心感谢那些默默陪伴我和威廉走过这一切的人。我们已别无所求。我作为一名患者所受到的照护和指导都是无可挑剔的。」

凯特和威廉访问医院之际，肯辛顿宫（Kensington Palace）宣布，这对夫妻已成为这所医院的共同赞助人。

王室成员作为赞助人，会透过参访活动支持超过3000个组织，包括慈善机构和医院。

肯辛顿宫发言人表示：「王妃这次造访不仅想对了不起的医疗团队表达她的感激之情，也想彰显马斯登所提供世界一流的照护和治疗。」

这是王室首度透露凯特接受治疗的医院资讯。

她今天写道，「正如每位罹癌者所知，要适应新的生活常态需要时间。不过，我对接下来的一年充满期待，未来有许多值得期盼的事物」。

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