分析家：俄罗斯虽频轰炸乌克兰 但战场推进放缓

afp_tickers

3 分钟

（法新社华沙14日电） 近几个月来俄罗斯虽对乌克兰各地市镇加紧轰炸，但其在战场上的攻势正显出减弱迹象，俄国国防部发声明宣告夺下乌克兰村镇的次数已不如以往频繁，乌军甚至在一些地区取得据点。

随着俄罗斯全面侵略乌克兰已4年多，华府智库「战争研究所」（Institute for the Study of War，ISW）本月发布报告指出，乌军已「大致阻止」俄军今年春夏之际的攻势推进。 法新社分析战争研究所的资料后发现，4月和5月俄罗斯军队在乌克兰丢掉的土地比拿下的多。尽管这些变化不足以改变战局，但显示俄军正面临愈来愈大困难。

俄罗斯军事专家赫兰契辛（Alexander Khramchikhin）告诉法新社，俄罗斯部队目前推进速度极为缓慢，尽管俄军规模和装备皆优于乌军，但在无人机投入战场下，前线双方已产生1块「死区」（dead zone）；除非乌军资源「耗尽」，否则俄军推进速度难以预期加快。

俄罗斯选择不在前线沿线发动大规模推进，而是将军力集中在夺取乌克兰重要据点、位于顿内茨克州（Donetsk）的前工业城康斯坦丁诺夫卡（Kostyantynivka）。

乌克兰军队则长期面临徵兵困难，也不再有足够资源来发动大规模攻势。

乌克兰分析家毕利斯科夫（Mykola Bielieskov）告诉法新社，基辅目前主要目标是将俄罗斯逼到必须坐上谈判桌，「可以断言的是，对我方来说情势已停止恶化」。

俄乌在战场皆面临僵局下，双方都已强化远程打击。俄罗斯矢言对乌克兰发动「系统性」攻击，并发射了数量屡创新高的无人机和飞弹。

分析家则指出，乌克兰也几乎每周打击俄国石油业，并加强在俄军占领区用无人机攻击其补给道路。

然而，随着俄乌战争如今打击范围远超出战场，受苦的是平民。联合国（UN）8日便通报，目前战事是这场战争开打以来最致命时刻。