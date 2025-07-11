分析：川普对巴西课重税 意识形态考量大于经济

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（法新社圣保罗11日电） 美国总统川普宣布对巴西进口商品课徵50%的关税，同时指责巴西左翼领导阶层对右翼前总统波索纳洛发动「政治迫害」。分析师认为，川普此举背后是意识形态而非经济考量。

波索纳洛（Jair Bolsonaro）正因涉嫌于2022年输掉大选后策划政变以继续掌权而接受审判，川普本月9日在写给巴西总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）的信中坚称，这场审判「不该发生」。

川普向来利用关税对付对美国有贸易顺差的国家，但巴西并非其中之一。

分析师认为，川普为支持波索纳洛而对巴西课徵重税，背后是意识形态而非经济考量。

● 哥俩好

巴西智库「吉杜里奥瓦加斯基金会」（Getulio Vargas Foundation,）政治学者巴斯（Leonardo Paz）说：「巴西此刻出现在川普的雷达上，是因为波索纳洛的审判有进展，有共和党籍议员向白宫提到这件事。」

波索纳洛的儿子爱德华多（Eduardo Bolsonaro）是巴西国会议员，近期移居美国努力游说，希望美方向巴西和波索纳洛涉嫌发动政变案的承审法官施压。

鲁拉指责爱德华多扰乱双边局势，巴西最高法院大法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）也下令调查在美相关活动是否构成妨碍司法公正。

波索纳洛曾称川普为「朋友」，还说他们两人都是「迫害」的受害者。

● 「非经济因素」

川普在写给鲁拉的信中批评两国之间「非常不公平的贸易关系」。

但巴西官方数据显示，美国近20年来一直享有顺差，去年几乎达2.84亿美元。

美国是巴西的第3大贸易伙伴，仅次于中国和欧洲联盟（EU），主要自巴西进口原油和钢铁半成品；巴西则主要从美国进口非电动发动机和机械、燃料等。

巴西圣保罗工业联合会（Sao Paulo Federation of Industries）昨天呼吁「冷静」回应川普关税措施的「非经济因素」，显见巴西商界惶惶不安。

尽管川普警告，若当事国报复，美国也会进一步升高税率，但鲁拉仍说，巴西有意愿采取对等措施。

● 言论自由争论

川普也批评巴西「攻击」言论自由，以及巴西最高法院对美国媒体平台发布「数百道秘密且非法的审查命令」。

巴西最高法院上月强化社群媒体法规，针对用户内容加强追究平台责任，在假新闻和仇恨言论蔓延的议题上，替拉丁美洲立下开创性案例。

● 金砖国家之争

巴斯说：「在美国流传一种将金砖国家描述成反西方（组织）的论述时，巴西主办金砖国家峰会，一点帮助都没有。」

这场峰会本月6日在里约热内卢召开，与会国反对川普「不分青红皂白」提高关税，促使川普扬言进一步祭出贸易惩罚。

金砖国家之中的中国、俄罗斯和印度忍住暂不反击，但鲁拉主动捍卫金砖国家的「主权」性质，坚称「我们不要皇帝」。

而在幕后，巴西数月来一直在与美国谈判，试图防止川普的关税战导致最糟糕的状况发生。

鲁拉的亲信说，川普拿巴西开刀，有部分是因为「金砖国家的势力令他芒刺在背」。金砖国家成员合计约占全球人口总数的一半，及全球经济产值的4成。