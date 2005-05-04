列支敦士登和中国联合发行两张邮票

此内容发布于2005年5月4日 下午3:00 最后更新 - 2005年5月4日 -15:00

中国和列支敦士登联合发出花卉邮票。 (Postwertzeichenstelle Fürstentum Lichtenstein)

5月18日列支敦士登首府瓦杜兹(Vaduz)和北京将联合推出两张邮票，图案是中国明朝和列支敦士登皇家收集的花卉图案。1995年，列支敦士登曾和瑞士联合发行过邮票。

实际上位于瑞士东部的小王国--列支敦士登和中国之间的政治往来并不多，然而对艺术和美丽的鲜花的热爱将两国连在了一起。

5月18日，列支敦士登的文化负责人Thomas Büchel将前往中国浙江参加邮票的发行仪式。一个中国代表团也将为推出邮票赴列支敦士登进行访问。



这两套邮票图案相同，只是邮资数额和邮票上的文字分别根据两国国情而各不相同。一张邮票上印的是一幅列支敦士登皇家收藏的著名画家Ambrosius Bosschaert (1573-1621)所画的花束。另一张则印有明代绘画大师陈洪绶(1588 -1652)的花卉。



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资料来源: 圣加仑日报

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