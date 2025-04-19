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刚果民主共和国船只起火翻覆 至少143死

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（法新社金夏沙18日电） 刚果民主共和国官员今天表示，一艘载有燃料的船只起火翻覆，造成至少143人死亡，数十人失踪。

来自该地区的国民议会议员代表团团长洛库穆（Josephine-Pacifique Lokumu）表示，西北部刚果河（Congo River）一艘木船15日发生火灾，船上挤满数百名乘客。

这场意外发生在赤道省（Equateur Province）首府姆班达卡（Mbandaka）附近，当地是鲁基河（Ruki River）与全世界最深的河流刚果河交会处。

洛库穆表示：「第一批罹难者遗体于16日发现，共计131具。昨天与今天又打捞出12具。其中几具遗体已被烧焦。」

当地民间社会领袖洛孔多（Joseph Lokondo）表示，他协助埋葬亡者；他并说「死亡人数暂为145人：有些人被烧死，其他人溺水而亡」。

洛库穆说，火灾是船上烹饪时所引发的燃料爆炸所造成。

洛库穆说：「一名妇女点燃余烬做饭，导致距离不远的燃料发生爆炸，造成许多儿童与妇女丧生。」

社群媒体流传的影片显示，一艘远离河岸的长船窜出火焰，残骸冒出滚滚浓烟，周围小船上的人们目睹这一切。

目前尚不清楚船上乘客总数，但洛库穆表示船上有「数百人」。

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