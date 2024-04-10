刚访问中东 西班牙总理将赴国会谈论以巴冲突

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（法新社马德里10日电） 西班牙总理桑杰士（Pedro Sanchez）今天将向国会就以巴冲突发表谈话，预计阐明承认巴勒斯坦国家地位的计画。

桑杰士先前对加萨走廊（Gaza Strip）战事提出批评，使得西班牙与以色列紧张升温。

按惯例，桑杰士从峰会或外交访问归来后会向国会发表谈话，本月1日到3日赴约旦、沙乌地阿拉伯和卡达的3天访问也不例外。

桑杰士这趟访问聚焦在加萨情势，此行因以色列无人机袭击「世界中央厨房」（World Central Kitchen）车队导致7名志工丧生而蒙上阴影。世界中央厨房是由西班牙裔美国名厨安德瑞斯（Jose Andres）创办、总部设在美国的慈善组织。

遇害的世界中央厨房志工当时在加萨运送粮食，他们的车队遭3枚飞弹击中，桑杰士谴责这起「残酷攻击」。

他访问位于约旦的巴勒斯坦难民营时表示：「我期望并要求以色列政府尽快澄清这起残酷攻击的具体情况，这场攻击夺走7名志工的生命，他们当时不过是在提供援助。」

桑杰士与其他多数全球领袖一样要求实施「两国方案」（two-state solution）因应以巴冲突，但也敦促世界承认巴勒斯坦国，这与其他西方大国的观点不同，后者认为这只能作为与以色列谈判和平的一环。