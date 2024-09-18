别小看旧科技 呼叫器绕过行动网络提供可靠通讯

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（法新社巴黎17日电） 黎巴嫩真主党遭遇大规模呼叫器爆炸攻击，中东地缘政治紧张再升温。尽管智慧型手机问世已在很大程度上将这种小型行动通讯工具淘汰，有些人现在仍在使用这项可靠技术。

黎巴嫩真主党（Hezbollah）成员使用的数以百计呼叫器今天在全国各地同时爆炸，这是这个武装组织首度遭遇这类攻击，他们将此事归咎以色列。

呼叫器是允许使用者接收讯息和铃声提示的小工具，由于行动电话网络可能遭遇服务中断、连线问题或通讯拦截，而呼叫器绕过行动网络，使用自己的频率，因此被认为更加可靠。

这些功能是真主党选择使用它们的原因之一。巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）去年10月7日对以色列发动攻击引发加萨战争后，真主党要求成员停止使用智慧型手机，以避免以色列监控。

在1980年代和1990年代，呼叫器在西方达到全盛时期，美国呼叫器制造商Spok说，1994年有6100万台呼叫器在全球流通。

尽管智慧型手机已在很大程度上占领大众市场，某些领域仍继续使用呼叫器，例如医院，尤其是在美国。

根据「医院医学期刊」（Journal of Hospital Medicine）2017年发表的一项研究，受访的医院医生有近80%使用呼叫器，而透过呼叫器接收的讯息中，有一半与病患照护有关。

呼叫器制造商Discover Systems说，「呼叫器系统代表了一种更可靠的通讯方式，例如在Wi-Fi或电话网络出现故障时」。

Spok则在宣传其产品时说，呼叫器是一种「讯号可穿透钢铁和金属」的工具，「而智慧型手机的讯号可能会被屏蔽」。

根据Spok介绍，第一台呼叫器于1949年由发明家、无线通讯先驱葛罗斯（Alfred Gross）在美国取得专利后，为纽约一家医院所用。

「呼叫器」一词由摩托罗拉公司（Motorola）于1959年正式注册，这家公司数十年来一直是市场领导者。

摩托罗拉首款呼叫器Pageboy 1于1964年问世，在该技术完善前允许透过电话发送声音提示，自80年代开始就能发送文字讯息。（译者：刘文瑜/核稿：李佩珊）