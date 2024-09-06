削减不必要开支 川普提出由马斯克领导效率委员会

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（法新社华盛顿5日电） 美国共和党总统候选人川普今天表示，如果当选将成立一个由特斯拉执行长马斯克领导的「政府效率委员会」，削减不必要开支。

川普（Donald Trump）今天在纽约一场演说中阐述经济政策。他说，「政府效率委员会」（Government Efficiency Commission）将对联邦政府进行「全面财务和绩效审计」并且提出「积极改革建议」，目标是消除诈欺和不当支付。

川普表示，「政府效率委员会」将由创办Space X、特斯拉（Tesla）、Neuralink的马斯克（Elon Musk）领导。川普和马斯克8月在X平台对谈，当时，马斯克就向川普建议成立一个专注于政府开支的委员会，作为应对通货膨胀的策略。

马斯克今天在X平台回应，「如果有机会，我期待为美国服务」，他并表示自己不需要报酬、不需要头衔。华尔街日报指出，马斯克领导的SpaceX和特斯拉受联邦机构监管，他涉入政府效率委员会，可能会产生利益冲突的问题。

美国总统大选辩论将在10日举行，经济议题是这场选举的一大战场。

川普演说也强调「美国制造」，指出未来如果他当选，将把生产美制产品的企业税率降至15%。他喊话，「我的讯息很简单，在美国制造你的产品，而且只在美国制造」。

目前美国企业税率是21%。川普的对手、美国副总统贺锦丽（Kamala Harris）此前表示，支持将税率调升至28%。

川普也重申将更加拥抱加密货币。此政策受到部分科技新创人士拥戴。

川普还表示他将撤销「降低通膨法」（Inflation Reduction Act）尚未动用的资金。「降低通膨法」一大目的是要推动美国绿色能源发展。

针对困扰许多美国人的「住房问题」，川普表示将致力降低住房成本，并且开放部分联邦土地用来建设住房。

川普演说也为关税政策辩护。他之前提议对进口商品徵收10%到20%的关税，并对中国商品徵收更高的税率，以促进国内制造业。

根据华尔街日报的最新民调，当选民被问到谁更适合处理经济问题时，川普领先贺锦丽8个百分点，处理通膨问题上，川普领先贺锦丽5个百分点。