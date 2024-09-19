前中情局官员下药性侵逾20女遭判30年

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（法新社华盛顿18日电） 美国中央情报局（CIA）一名前任官员因在数个国家对20多名女性下药性侵，今天遭判30年徒刑。

48岁的芮孟（Brian Jeffrey Raymond）是加州拉梅萨（La Mesa）人，去年11月对相关指控认罪。

哥伦比亚特区检察官葛瑞夫兹（Matthew Graves）说：「当这名猎食者还是政府雇员时，他引诱毫无戒心的女性前往他的政府租赁住房、对她们下药。」

葛瑞夫兹透过声明表示：「他对这些女性下药后扒光她们的衣服、进行性侵犯，并且拍摄照片。」

司法部高阶官员阿根蒂耶里（Nicole Argentieri）表示，芮孟「14年间性剥削数十名妇女」。

根据法院文件，芮孟最后任职墨西哥市（Mexico City），在当地下药性侵数名女子。

联邦调查局（FBI）2021年10月呼吁大众提供相关资讯时表示，一名赤身裸体女子从芮孟位在墨西哥市的住处阳台尖叫求援后，于2020年5月31日对他展开调查。

FBI表示，在芮孟电子装置中发现数以百计照片和影片，内容显示至少24名意识不清的裸体或部分裸体女子。

FBI指出，芮孟替中央情报局工作多年，曾外派秘鲁等多个国家，能说流利西班牙语和中文，2018年8月到2020年5月间派驻美国驻墨西哥大使馆。