前中情局官员住家搜出价值逾12亿元金条 疑为工作场所遗失物

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿27日电） 美国一名前中央情报局（CIA）高级官员日前遭逮捕，调查人员在他住家查获价值4000万美元（约新台币12亿5680万元）的金条。

根据法院文件，美国联邦调查局（FBI）本月在拉许（David Rush）位于维吉尼亚州的家中，除了查获黄金之外，还查扣了200万美元的现金，以及约35只精品手表。

「纽约时报」（The New York Times）今天引述知情人士的话报导，拉许曾任中情局高级官员。

FBI调查发现，拉许在求职申请书中，对其教育及服役背景提供不实资讯，包括谎称拥有大学学位，以及曾担任海军飞行员。

文件显示，拉许曾任美国政府机构的高级雇员，拥有最高机密安全许可权，可以接触到机密资讯。

拉许19日被捕，并被以窃取政府财物罪名起诉。

自去年11月至今年3月，拉许多次向雇主申请「大量外币及价值数千万美元的金条，作为公务相关用途」。

书面证词显示，拉许收到后，并未说明为何需要这些金条与现金。

这些金条与大部分现金后来从拉许工作地点的存放处消失，当局因此搜索他的住家，而查获约303根金条，价值逾4000万美元。