前北约秘书长柯赖斯称对川普立场感到担忧

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（法新社比利时哈瑟特31日电） 比利时人柯赖斯1994年接任北大西洋公约组织（NATO）秘书长，当时美国总统是柯林顿（Bill Clinton），冷战已经结束，欧洲仍将美国的保护视为理所当然。

距离柯赖斯（Willy Claes）短暂执掌北约大约30年后，如今美国总统川普（Donald Trump）的政府立场强烈反欧洲，还跟俄罗斯接触，让这位前比利时外交部长感到不安。

现年86岁的柯赖斯在家接受法新社采访时表示：「他们的蔑视态度令人难以置信。」

「我不懂他们为什么这么反欧洲，用牺牲长期盟友来展现与俄罗斯人的团结。这让我觉得恶心。」

柯赖斯的北约秘书长任期仅持续13个月，是任职时间最短的北约秘书长，当年他因为一场贪腐丑闻被迫辞职，任期结束得并不光彩。

但对北约来说，那时正是关键时期。时值苏联（Soviet Union）解体后，北约开始寻找自己的目标，并发动了首次军事行动，干预巴尔干半岛情势。

现在，北约似乎正面临另一个决定性时刻，因为川普动摇了过去70年来支撑西方安全秩序的基础。

柯赖斯表示，他正「焦急等待」6月在荷兰海牙（The Hague）举行的北约峰会，届时川普可能释出北约是否会维持目前形式的讯号。

他说：「我们会知道美国是否打算遵守北约成立以来的承诺。如果它不这么打算，对我们欧洲人来说会非常痛苦。」