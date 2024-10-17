前总理哈希纳逃印度防受审 孟加拉法院祭通缉令

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（法新社孟加拉首都达卡17日电） 孟加拉国际战犯法庭今天对流亡海外的前总理哈希纳（Sheikh Hasina）下达通缉令。人称孟加拉铁娘子的哈希纳今年8月在学生领导的革命中倒台，随后逃往印度。

孟加拉国际战犯法庭（International Crimes Tribunal）检察长伊斯兰（Mohammad Tajul Islam）今天告诉记者，法庭已「下令逮捕前总理哈希纳，并要求她11月18日出庭受审」。

极具争议性的国际战犯法庭是哈希纳2010年为审理1971年脱离巴基斯坦解放战争的残暴行为而设立，联合国和人权团体批评其程序缺失，并广被视为哈希纳消灭政治对手的工具。

哈希纳在孟加拉执政15年期间，侵害人权的事件屡见不鲜，包括大规模拘留和法外处决她的政治对手。

伊斯兰说：「哈希纳7月至8月间下令下属犯下屠杀、杀戮和反人类罪行。」

今年77岁的哈希纳逃离孟加拉后就未曾公开露面，她最后已知的行踪是在印度首都新德里（New Delhi）附近的军事基地。

她在印度的事实引发孟加拉强烈不满。

达卡当局已撤销了她的外交护照，孟加拉与印度间虽订有双边引渡条款，得以将她遣返回国接受刑事审判，但据条约中的例外条款规定，如果所涉罪行具「政治性质」，引渡要求可能被拒。

国际战犯法庭正针对数起指控哈希纳策划「大规模屠杀」示威抗议者的案件展开调查。（译者：张茗喧/核稿：陈政一）