前总理穆尔罗尼举行国葬 加拿大人送最后一程

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（法新社蒙特娄23日电） 加拿大最后一位冷战时期领导人，获赞「鞠躬尽瘁」为国奉献的已故总理穆尔罗尼（Brian Mulroney）今天举行国葬，加国民众纷纷前往送他最后一程。

穆尔罗尼2月29日辞世，享寿84岁。之后停灵渥太华、蒙特娄供民众瞻仰。

穆尔罗尼覆盖了国旗的灵柩今天在加拿大皇家骑警、军方和家属陪同下，抵达了举行国葬的圣母圣殿（Notre-Dame Basilica），加拿大政府部会首长、商界领袖和好友们均都到场致意。

加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）在悼词中说：「他为这个国家鞠躬尽瘁。他对国的赤胆忠心并非光是抽象层面的，而是真心热爱着加拿大人民。」

杜鲁道补充说：「穆尔罗尼喜欢倾听他们的故事，喜欢与民众接触、对每个人都宽大为怀。」

穆尔罗尼49岁的女儿卡洛琳（Caroline）说：「我爸演说功力无人能敌：他有着优美的男中音、幽默感十足、节奏无懈可击。我爸牢牢抓住观众的心。」

穆尔罗尼是加拿大第18位总理，他最着名政治事迹之一便是于1980年代与美国达成开创性自由贸易协定，这项协定后来还进一步扩大纳入墨西哥。

此外，他反对南非的种族隔离政策、促成与美国签订协议来降低酸雨问题，并让全球多国承诺列管破坏臭氧层的化学物质。

律师出身的穆尔罗尼，1984年率领进步保守党（Progressive Conservatives）在国会大选中赢得空前的绝对多数，终结由自由党（Liberal Party）近20年的执政。

他之后推出了至今仍遭加拿大人唾骂的消费税。而他主要着眼于让魁北克留在加拿大的宪法改革则以失败告终。

他1993年6月下台，而短短3个月之后，保守党便在选举中惨败，下议院席次从151席骤降到2席。

穆尔罗尼2017年曾应杜鲁道的请求短暂复出，为新的北美贸易协议提供建议。

拜他幕后游说多个月之赐，偶尔与他打小白球的时任美国总统川普才终于打消念头，没有离开修改「北美自由贸易协定」（NAFTA）的谈判桌。全新的「美国-墨西哥-加拿大协定」接着于2020年7月生效。