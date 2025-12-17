前改革党党员涉收贿遭判刑 英政府展开外国干预调查

（法新社伦敦16日电） 英国极右翼政党英国改革党（Reform UK）一名前党员因收受俄罗斯贿赂入狱后，英国政府对外国势力干预英国政治展开调查。

吉尔（Nathan Gill）承认收受约4万英镑（约新台币172万）报酬，在欧洲议会（European Parliament）发表亲俄罗斯的言论后，于上月遭判10年有期徒刑。

地方政府事务大臣利德（Steve Reed）在国会宣布展开调查时说：「这种行为是我们民主制度的污点。这项独立审查致力清除这个污点。」

吉尔于2014年到2020年担任欧洲议会议员。他曾是疑欧派政党英国独立党（UKIP）成员，包括在现任英国改革党（Reform UK）党魁法拉吉（Nigel Farage）执掌时期。吉尔也曾在2021年短暂担任英国改革党威尔斯分部（Reform UK Wales）领导人。

主打反移民立场的改革党目前在民调中领先首相施凯尔（Keir Starmer）所属执政党工党（Labour Party），但下一届大选预计要到2029年才会举行。

利德表示，这次审查将由一名前资深公务员主导，预计将于明年3月提交调查报告。他补充，加密货币捐赠以及中国「试图」施加影响力也在调查「范围」中。

外交大臣古柏（Yvette Cooper）告诉国会议员，获俄罗斯支持的团队正以「产业规模」在全球散播假讯息。

她举摩尔多瓦出现「冒牌政党网站」为例，指出这些网站「刻意加深大众对坦白说俄罗斯并不中意的候选人的敌意」。

吉尔承认在2018年12月到2019年7月间，8次收受乌克兰政治人物伏洛赛恩（Oleg Voloshyn）的贿赂。伏洛赛恩后来遭美国制裁，并在乌克兰遭控叛国。 改革党发言人对吉尔遭判刑表示「欢迎」，法拉吉则称他对前同事的不法行为「并不知情」。吉尔已不再是英国改革党成员。

然而，这起案件仍让法拉吉感到头痛，他一直因对俄罗斯总统普丁（Vladimir Putin）立场太过软弱而遭到批评。

英国选举法试图限制外国资金流入英国政党，规定捐款者必须在英国登记投票。企业仅能在取得英国营运许可才能进行捐款。

首相施凯尔（Keir Starmer）领导的工党在去年7月赢得政权前，曾承诺将强化政治献金规范。