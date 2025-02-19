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前日相岸田遇袭案 地院判被告10年徒刑

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（法新社东京19日电） 日本一名男子前年朝正在辅选的时任首相岸田文雄等人投掷爆裂物，被检方依杀人未遂等5罪起诉，和歌山地院今天判处被告10年有期徒刑。

岸田2023年4月到和歌山市杂贺崎渔港辅选时，遭兵库县川西市无业男子木村隆二投掷自制爆裂物且引爆，造成1名员警与1名民众共2人受伤，岸田在维安人员保护下平安撤离。

木村当场被捕，事后被和歌山地方检察厅依杀人未遂、违反爆裂物取缔罚则、公职选举法、火药类取缔法等共5项罪名起诉。

检方认为「这是针对现任首相的恐怖主义行为」，主张被告具有杀人意图，本月稍早具体求刑15年。

在调查阶段始终保持缄默的被告，在地院审理期间于庭上致歉说「造成许多人的困扰，相当抱歉」。

此案争点包含被告是否具有即使有人死亡也无所谓的杀人意图，及是否有伤人目的。

检方根据专家重现的实验结果，认为爆裂物具有杀伤力，「若击中人体，相当可能致死」，且指出被告明知爆裂物威力，且在人群聚集情况下引爆，认为被告具有杀意。检方强调，「这是会波及多人的恶劣恐怖主义行为」。

对此，辩护律师主张，「（被告）当时目的是在像首相等名人附近制造巨响」；被告当时是为了引起大众关注其不满选举制度所提起的民事诉讼，并无杀意或加害意图，因此主张杀人未遂罪不成立。

此外，辩护律师指出，有关被告遭控违反在以伤人为目的使用爆裂物行为应受罚的爆裂物取缔罚则，由于其目的不同，主张不应适用这项罪名。

不过，和歌山地院审判长福岛惠子今天表示，「根据专家的实验结果，该爆裂物确实具有杀伤能力，被告明知前首相岸田文雄等人可能会因此丧命，却仍然选择投掷爆裂物」，认为被告具有杀意，做出杀人未遂罪成立的判断。

福岛也指出，「（犯行）以现任首相为目标，造成整个社会极大不安。被告曾就选举制度提起诉讼，并在社群媒体上发声但未获关注，为了吸引社会关注选择重要人物下手，是有计画的犯罪」。

福岛也说，「必须严惩避免出现模仿犯。此外，被告行为严重妨害民主制度基础的选举制度，这点绝不能轻视」，判处被告10年有期徒刑。

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