前模特儿控川普曾性骚扰 与性罪犯艾普斯坦哥俩好

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（法新社华盛顿23日电） 英国「卫报」今天报导，前模特儿威廉斯指控，美国共和党总统候选人、前总统川普曾性骚扰她，且两人是在1990年代由性罪犯富商艾普斯坦介绍认识。

威廉斯（Stacey Williams）表示，自己曾与如今声名狼藉的艾普斯坦（Jeffrey Epstein）约会，在1992年一场派对上，她透过艾普斯坦介绍认识了川普（Donald Trump）。

根据威廉斯，艾普斯坦和川普那时显然是「非常要好的朋友，他们一起度过许多时光」。

艾普斯坦过去是避险基金经理人，常与富豪名流往来，2008年就劝诱未成年少女卖淫认罪，2019年被依贩运未成年人卖淫罪遭联邦起诉后，于候审期间在狱中自杀，死时66岁。

威廉斯21日在一场视讯会议上谈到川普曾性骚扰她。这场会议是由支持民主党总统候选人、副总统贺锦丽（Kamala Harris）的游说团体「幸存者挺贺锦丽」（Survivors for Kamala）所举办，其成员为性暴力幸存者及关心这项议题的倡议人士。

威廉斯指控，1992年某日，艾普斯坦与她去川普在纽约的办公大楼临时拜访他时，川普在那里把她拉向自己并开始上下其手。

现年56岁的威廉斯说，川普双手「摸遍」她的胸、腰和臀部，让她当场僵住，她还注意到川普与艾普斯坦似乎相视而笑。

川普竞选团队没有立即回应法新社置评请求，不过根据卫报（The Guardian）引述团队女性发言人的说法，她将威廉斯的指控斥为「捏造」故事。（译者：纪锦玲）