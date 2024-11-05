前欧盟领袖荣科：无论谁当选美总统 欧洲不应畏怯

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（法新社布鲁塞尔4日电） 前欧洲联盟执行委员会主席荣科（Jean-Claude Juncker）警告，无论谁赢得美国总统大选，欧盟与美国打交道时都不应「显得畏怯」。

荣科在美国共和党总统候选人川普过去执政期间曾遏止双方贸易战威胁，因此很了解川普。

荣科于2014年到2019年领导欧盟执委会，他告诉法新社：「欧洲人对这场选举没有影响力，但我们必须冷静做出反应。」

他还说：「欧洲与美国打交道时不应显得畏怯。欧洲已经成年了。」

两人曾在川普执政时期交手，荣科坚称，如果川普再次当选，欧盟必须结合外交与实力。

曾任卢森堡总理的荣科说：「面对川普，我们与他谈话时必须展现必要礼貌，也必须展现不容模棱两可的坚定…我们不是川普这只猫面前的老鼠。我们需要美国与欧洲之间平等的关系。」

荣科说，川普「只在欧洲人以清晰方式提出明确想法和要求时，才会倾听他们的意见」。

荣科说：「令我讶异的是，他与欧洲没有情感或理智上的连结。」

「他总是把欧洲、欧盟视为欧洲人为了削弱（他国）在世界上的影响力而发明的战争机器，尤其是美国的影响力。」

在欧洲的公开秘密是，许多现任官员较希望民主党总统候选人贺锦丽（Kamala Harris）当选，因为她大力支持维系美国与欧洲的结盟。

但荣科提醒，贺锦丽若当选，或许不会让欧盟太好过。

他说：「贺锦丽若当选总统，将坚决捍卫美国观点…这会是一段友好的关系，但不会没有冲突。」