前美国财长梅努钦 有意收购TikTok

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（法新社华盛顿14日电） 美国众议院昨天以压倒性多数通过法案，要求TikTok从字节跳动（ByteDance）脱离，否则将受全美禁令限制。前美国总统川普时期的财政部长梅努钦，今天对外表达收购意愿。

梅努钦（Steve Mnuchin）表示，他正为收购短影音平台TikTok做准备。此案在立法程序上还待联邦参议院审议，预计会有更严格考验。

目前为投资银行家的梅努钦今天表示，一旦法案过关，他将组成一个投资团队，从中国持有者手中收购TikTok。

梅努钦对财经媒体CNBC表示，TikTok是「一个极为杰出的事业，我将组建一个团队来收购」这款陷入困境的应用程式。

「我认为这项法案应该通过，而且我认为（TikTok）应被出售」。

中国多年来严审网路，封锁脸书（Facebook）和X（前身为推特Twitter）等西方社群平台。梅努钦认为「（TikTok）应由美国企业拥有。中国人绝不会让美国公司在中国拥有这样的东西」。

TikTok没有立即回应置评请求。

梅努钦没有透露他收购计画更多细节，也没有透露他试图联手的投资团队。

字节跳动是一家私人公司，主要美国股东包括多家重量级创投，像是KKR（Kohlberg Kravis Roberts）、泛大西洋投资集团（General Atlantic），以及矽谷的红杉资本（Sequoia Capital）。

对冲基金投资人亚斯（Jeff Yass）也是字节跳动主要投资人，据美国媒体报导，他是反对这项法案的游说者之一。

前美国总统川普任内曾试图对TikTok祭出禁令，但现在立场改变。川普本周表示反对这项法案，不过否认立场转变是因亚斯是他的竞选金主。

TikTok无论是全部出脱，还是仅出售美国业务，均将是一项巨大挑战，尤其是在法庭上，世界上只有最富有的公司才有能力承接。

美国科技巨头若想收购拥有1.7亿美国用户的TikTok，几乎肯定会面临严格的反托拉斯审查。

TikTok一直否认受到中国共产党控制，执行长周受资敦促用户公开反对这项法案，几位创办者受访时，亦表达不同意这项禁令。

中国对这项法案提出严厉批评，中国商务部发言人何亚东在记者会上说：「美方应确实尊重市场经济和公平竞争原则，停止无理打压外国企业。」