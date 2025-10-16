剩余人质遗体若未归还 以民团吁当局延迟停火后续阶段

（法新社耶路撒冷16日电） 致力协助以色列人质安全返国的「人质及失踪家庭论坛」今天呼吁政府，若巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）未能归还剩余人质遗体，政府应暂缓执行停火协议后续阶段。

「人质及失踪家庭论坛」（Hostages and Missing Families Forum）今天发表声明敦促以色列政府，「只要哈玛斯继续明目张胆违反有关归还所有人质及受害者遗体的义务，政府就应立即暂停执行协议的任何后续阶段」。

根据美国总统川普（Donald Trump）公布的协议架构，后续阶段包含对解除武装的哈玛斯领袖提供特赦，以及建立加萨战后治理机制。

以色列国防部长卡兹（Israel Katz）昨夜警告，若哈玛斯不履行美国支持的停火协议以结束加萨战争，以色列将重新展开军事行动。在此之前，哈玛斯表示已将所有能够寻获的人质遗体悉数交还，并指出还需要特殊设备，才能搜寻其在协议中承诺交还的剩余人质遗体。

「人质及失踪家庭论坛」强调，「只要哈玛斯违反协议和持续扣留19名人质（遗体），以色列就不会单方面推动协议后续进程。不能确保人质（遗体）立即归还的任何政治或军事行动，都是将以色列公民置于险境。」

据报导，哈玛斯已归还28名已知受害人质中的9具遗体以及另一具遗体，不过以色列表示后者并非人质遗体。