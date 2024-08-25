加两大货运铁路公司停工 当局下令劳工返回工作岗位

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（法新社渥太华24日电） 为避免加拿大两大货运铁路公司的劳资纠纷殃及北美经济，加国劳资关系委员会今天下令罢工的铁路工人重返工作岗位，并进行具约束力仲裁行动。

加拿大国家铁路（Canadian National Railway, CN）和加拿大太平洋堪萨斯城铁路（Canadian Pacific Kansas City, CPKC）22日一早开始停止运作，加拿大铁路运输司机协会（Teamsters Canada）旗下近1万名工人不得不停工。

加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）政府迅速采取行动结束这场停工行动，把劳资纠纷送交加拿大产业关系协议会（Canada Industrial Relations Board, CIRB）进行仲裁。

加拿大产业关系协议会下令于26日前复工。

铁路运输司机协会表示将遵守裁决，但也会向联邦法院提出上诉。

铁路运输司机协会主席布谢（Paul Boucher）表示，这项裁决「开创了危险的先例」，因为这显示出「大型企业只需停止营运几个小时，造成短期经济痛苦，联邦政府就会介入来破坏工会」。

他还说：「时至今日，加拿大劳工权利已大幅缩减。」

CN表示，「针对未能在谈判桌上达成协议」，他们「深感失望」，但对独立仲裁机构的命令表达乐见之意，说这道命令「有效结束了多个月来负面影响供应链的不可预测性」。

CN职员昨天早上原已返回工作岗位，但几个小时后工会提交26日的罢工通知。这份罢工通知如今已失效。

CPKC劳工则是起初拒绝复工，质疑政府出手干预的合宪性。

加拿大劳动部长马金农（Steven MacKinnon）在社群媒体X表示，他预期「铁路公司和员工会尽快恢复营运」。