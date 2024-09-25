加保守党提不信任动议 要杜鲁道下台

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（法新社渥太华24日电） 加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）的主要竞争对手今天提出对执政自由党（Liberal Party）不信任动议，这是对其不受欢迎的少数政府的首次重大考验。

经过下议院辩论后，保守党这项前景渺茫的动议预定明天进行投票。

自从本月稍早左翼新民主党（New Democratic Party）撕毁与自由党的联合协议，导致杜鲁道政府面临被推翻的局面以来，民调遥遥领先的保守党领袖博励治（Pierre Poilievre）一直渴望提前大选。

在辩论开始时，咄咄逼人的博励治指责杜鲁道未能解决生活成本飙升、住房危机和犯罪问题，同时使国家债务增加一倍。

博励治说，加拿大的承诺「在自由党政府执政9年后，已经跳票」。

博励治表示，如果当选总理，他将立法「一项常识性计画，以削减（碳排放）税、建造房屋、确定预算并制止犯罪。」

杜鲁道昨晚在纽约上美国知名主持人史蒂芬柯贝尔（Stephen Colbert）的节目「深夜秀」（The Late Show）时承认，加拿大人正面临「非常艰难的时期」。

他说，「人们受到了伤害。人们在支付食品杂货、支付租金、加满油箱方面遇到困难」，并且「正在寻求改变」。

杜鲁道今天在联合国举行的记者会上，批评博励治建议「度过这些困难时期的最佳方式就是删减加拿大人仰赖的服务和计画」，「我正在考虑怎样才最能帮助加拿大人」。

在两个较小的政治派别表示将支持政府并投票反对之后，不信任动议预料不会成功，但10月初将有另一个推翻政府的机会，博励治矢言继续努力。

杜鲁道2015年压倒性赢得大选上台后，2019年和2021 年大选击败博励治的前两任党魁，成功保住权力。