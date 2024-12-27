加外长财长赴佛州晤川普团队 防贸易战开打

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（法新社渥太华26日电） 加拿大总理杜鲁道政府重要阁员今天前往佛罗里达州会晤美国总统当选人川普的代表，渥太华当局正致力避免一场可能引发毁灭性冲击的贸易战。

加拿大新任财政部长勒布朗（Dominic LeBlanc）发言人柯缪（Jean-Sebastien Comeau）在声明中说，勒布朗和外交部长赵美兰（Melanie Joly）飞到美国佛州棕榈滩（Palm Beach），「会晤即将上任的川普政府人员」。

声明说，双方预定明天会谈，将「聚焦在加拿大致力打击芬太尼（fentanyl）贩运和非法移民的行动」，部长们将向川普团队简报加拿大新的10亿加元（约新台币231亿元）边境安全计画。这项计画是为因应川普关税威胁而设计。

声明还说，这场会谈也将提到「对加拿大商品徵收25%关税将对美加两国带来负面冲击」。

声明未具体提到加拿大官员将会晤的对象。

川普先前扬言在1月上任后对所有加拿大输美商品课徵25%关税，还说关税措施会一直实施到加拿大解决无证移民和芬太尼毒品涌入美国的问题为止。

杜鲁道（Justin Trudeau）随后表示若川普真的采取行动，加拿大也会祭出报复性措施，但未提供具体细节。