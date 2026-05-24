加州化学槽温度持续升高 当局忧爆炸风险恶化

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（法新社洛杉矶23日电） 美国加州一个装有有毒化学品的储槽，因过热出现蒸气外泄，先前已导致数万名居民强制撤离。当局今天证实，槽体温度仍在持续攀升，增加发生灾难性爆炸的风险。

这起外泄事件发生在洛杉矶东南方的橘郡（Orange County）丛林园市（Garden Grove）。在储槽开始冒出蒸气，且外泄气体弥漫于人口稠密的区域上空之后，昨天有约4万名居民被下令撤离家园。

这个储槽内装有7000加仑（约2.6万公升）的甲基丙烯酸甲酯（methyl methacrylate，简称MMA）。这是一种具挥发性且易燃的液体，常用于制造塑胶。消防单位警告，情势已极为严峻。

由于这7000加仑的储槽万一爆炸，邻近另一个1.5万加仑储槽也可能跟着爆炸。橘郡消防局（Orange County Fire Authority）事故指挥官柯威（Craig Covey）今天表示，消防局因此漏夜进入事故现场试图解除1.5万加仑储槽连环爆炸的风险，并顺道检查了7000加仑储槽的温度计。

柯威说：「很遗憾地，我必须回报，目前储槽内温度已达华氏90度（摄氏32度）。昨天早上我们撤出时是华氏77度。现在平均每小时上升约1度，这消息确实不妙。」

他说，消防人员正寻找降温方法。当地电视台昨天拍摄的空拍画面显示，消防水线正持续向这个储槽洒水灌救。

昨天，当局表示，这座储槽最终可能只剩「爆炸或破裂」这两种可能结果；但柯威今天说，他无法接受「任由这储槽失效并爆炸」，并说：「我们目标是找到解决办法，不让爆炸发生，也不能让它破坏我们的社区、伤害我们的环境。」

他补充，居民都听从指示撤离，目前现场仅有应变人员面临风险。