加州化学槽爆炸威胁解除 5万居民仍暂避家外

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（法新社洛杉矶25日电） 加州消防官员今天表示，橘郡有毒化学储槽的爆炸威胁已经解除，但约5万名撤离居民仍须在原地等候，尚不能返回家园。

法新社报导，橘郡消防局（Orange County Fire Authority）代理局长麦高文（TJ McGovern）在X平台发布的影片中表示：「我们很高兴宣布，这起威胁…已经解除。」

麦高文说，撤离令依然有效，请民众继续遵守疏散规定。

橘郡消防局于X平台另外发文指出，目前仍存在公共安全的风险。

这起外泄事件地点在洛杉矶东南方的橘郡（Orange County）丛林园市（Garden Grove）；由于储槽内易燃化学品可能有爆炸疑虑，当局在22日下令约5万名居民令撤离家园。

此一储槽内装有7000加仑（约2.6万公升）的甲基丙烯酸甲酯（methyl methacrylate，简称MMA）。这是一种具挥发性且易燃的液体，主要用于制造塑胶。

郡消防官员昨天深夜表示，「目前没有在漏，大气监测也持续进行，证实并无化学品外泄。」

橘郡消防局事故指挥官柯威（Craig Covey）今天指出，储槽压力正在下降，温度也已从摄氏38度降至34度。

他说：「裂缝还在，我们已确认它存在，储槽已释压…对现场处理来说，这是非常正面的进展。」

化学储槽隶属GKN Aerospace公司，根据官方网站资料，这家公司在12个国家有32个制造据点，总部设于英国伯明罕（Birmingham）。（编译：纪锦玲）