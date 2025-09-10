The Swiss voice in the world since 1935

加州妇人将爱犬登记为选民涉犯重罪　恐面临6年徒刑

（法新社洛杉矶9日电） 美国加州一名妇人将爱犬登记为选民，被控犯下多项重罪，她今天出庭应讯，若罪名成立，恐将面临6年徒刑。律师称当事人原意是想凸显选举制度的漏洞，证明连狗都能登记投票。

现年62岁的尤瑞克斯（Laura Yourex）曾于2021年的加州州长罢免选举后，在社群媒体上分享爱犬马雅珍（Maya Jean）身上贴有「我已投票」贴纸的照片。

2024年10月，马雅珍已经过世，尤瑞克斯又上传一张照片，内容是马雅珍的狗牌和一张邮寄选票，同时附上文字「马雅还是收到她的选票」。

尤瑞克斯涉犯选民欺诈，去年向当局自首。

地方检察官调查后，尤瑞克斯被控犯下多项重罪，包括伪证、设法取得或提出虚假或伪造的文件、不具投票资格却投了票、将不存在的人登记为选民等。

尤瑞克斯今天在法庭短暂露面时并未认罪，她的律师柯尔特（Jaime Coulter）随后表示，当事人原意是想凸显选举制度的漏洞。

柯尔特告诉记者：「尤瑞克斯真心后悔用这种不明智的方式，来揭露本州选举制度的缺陷，她的初衷是希望改进制度，证明连狗都能登记投票。」

根据加州选举法，公民若提交一份宣誓书，上面载明姓名、住处、邮寄地址、出生年月日及政党倾向，并签名承担做伪证的刑责，则可登记为选民。

