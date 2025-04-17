The Swiss voice in the world since 1935
登录

加州状告川普政府 指控总统无权徵关税

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社洛杉矶16日电） 美国加州州长和检察长今天表示，对川普总统的时而徵收、时而撤回的关税提出诉讼，并主张美国总统无权施行此类政策。

这项诉讼行动标志着迄今对川普关税措施最有力的反制，该政策已引发全球股市崩跌，也让美国企业面临前景不明，忧心忡忡。

加州州长纽松（Gavin Newsom）说：「这是美国史上最严重的自摆乌龙事件，也堪称是我们美国现代史上所经历过自我伤害最深的决策之一。」

加州拥有4000万人口，经济规模庞大且高度对外开放，占美国国内生产毛额（GDP）14%。在经济分析师预测的这波近期震荡中，加州恐成为首当其冲的重灾区。

纽松办公室表示，如果川普的关税政策导致国际贸易缩减，加州可能将损失数十亿美元的税收。若加州为独立国家，经济规模将是全球第5大。

川普长期以来一直将关税视为工具，以实现他所说的迫切需要重新平衡美国贸易关系，并在竞选时承诺会对进口商品徵收额外关税。

川普最初对墨西哥和加拿大徵收的惩罚性关税，在他所称的「解放日」后扩展至多个国家，连对盟国和伙伴也加徵高额的关税。

尽管许多这些关税已被暂停执行，但它们的混乱发布使全球股市陷入动荡，并导致数兆美元市值蒸发。

纽松表示，川普经济管理不善正在让美国老百姓付出巨大代价，甚至连许多川普支持者也受害，而那些身家亿万的金主和亲友却坐收渔利。

他说，美国在几周内「从自由市场资本主义转变为裙带资本主义，转变如此之快。我们怎么能坐视不管，让这一切发生？」外界普遍预测纽森会在2028年参选总统。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Benjamin von Wyl

您愿意无偿为地区或国家提供志愿服务吗？

在瑞士许多人自愿义务承担政治义务，却不能以此为生，这是典型的瑞士政治体系中所谓的民兵制度，您能想象当官不拿工资吗？

参与讨论
6
10 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Geraldine Wong Sak Hoi

你对各国将垃圾“出口”到他国有何看法？

垃圾废物贩运给很多低收入国家带来了严重的健康和环境问题。那么，这些国家是否应该禁止废物进口呢？

参与讨论
3
6 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Benjamin von Wyl

美国打退堂鼓，瑞士应该在促进世界民主的工作中，如何重新调整？

美国原是瑞士在促进世界民主方面最重要的合作伙伴，特朗普上任后冻结了国际合作项目的资金，瑞士应该任何重新调整？

参与讨论
11
29 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团