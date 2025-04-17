加州状告川普政府 指控总统无权徵关税

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（法新社洛杉矶16日电） 美国加州州长和检察长今天表示，对川普总统的时而徵收、时而撤回的关税提出诉讼，并主张美国总统无权施行此类政策。

这项诉讼行动标志着迄今对川普关税措施最有力的反制，该政策已引发全球股市崩跌，也让美国企业面临前景不明，忧心忡忡。

加州州长纽松（Gavin Newsom）说：「这是美国史上最严重的自摆乌龙事件，也堪称是我们美国现代史上所经历过自我伤害最深的决策之一。」

加州拥有4000万人口，经济规模庞大且高度对外开放，占美国国内生产毛额（GDP）14%。在经济分析师预测的这波近期震荡中，加州恐成为首当其冲的重灾区。

纽松办公室表示，如果川普的关税政策导致国际贸易缩减，加州可能将损失数十亿美元的税收。若加州为独立国家，经济规模将是全球第5大。

川普长期以来一直将关税视为工具，以实现他所说的迫切需要重新平衡美国贸易关系，并在竞选时承诺会对进口商品徵收额外关税。

川普最初对墨西哥和加拿大徵收的惩罚性关税，在他所称的「解放日」后扩展至多个国家，连对盟国和伙伴也加徵高额的关税。

尽管许多这些关税已被暂停执行，但它们的混乱发布使全球股市陷入动荡，并导致数兆美元市值蒸发。

纽松表示，川普经济管理不善正在让美国老百姓付出巨大代价，甚至连许多川普支持者也受害，而那些身家亿万的金主和亲友却坐收渔利。

他说，美国在几周内「从自由市场资本主义转变为裙带资本主义，转变如此之快。我们怎么能坐视不管，让这一切发生？」外界普遍预测纽森会在2028年参选总统。