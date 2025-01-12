加州野火蔓延 当局再发疏散令

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（法新社洛杉矶11日电） 美国加州洛杉矶野火肆虐，火势最大的「太平洋断崖大火」今天蔓延至先前未触及的地区，促使当局对其东侧包括有着无价馆藏的艺术博物馆盖提中心等地区发布新疏散令。

尽管投入庞大人力救火，太平洋断崖大火仍促使当局下达新的撤离令。这处野火东侧包含艺术博物馆盖提中心（Getty Center）等所在的富裕区域，北侧则往人口密集的圣费南多谷（San Fernando Valley）蔓延。

当地风势在平静短短一阵子之后再次增强，预计将持续到下周。

洛杉矶郡（Los Angeles County）消防主管马洛尼（Anthony Marrone）说：「这些风势，加上干燥的空气和超干的植被，使得洛杉矶郡火灾风险依旧居高不下。」

截至今天，太平洋断崖大火11%获得控制，焚烧了9100公顷土地且持续往东蔓延。

伊顿大火（Eaton Fire）焚烧约5665公顷土地，15%火势获得控制。

洛杉矶灾难性野火目前已知夺走11条人命，13人失联，但总数有可能进一步攀升。

当地共有5处野火，摧毁约1.2万个结构组织。不过当局强调，这1.2万个结构组织并非全是住家，而是包含「住家、附属建筑、房车、汽车或其他类型的东西，例如棚屋」。