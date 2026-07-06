加强区域战略布局 澳洲斐济签署新国防同盟协议

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（法新社斐济首都苏瓦6日电） 澳洲今天与斐济签署新的国防同盟协议，进一步深化双边安全合作，并在中国持续扩大南太平洋影响力之际，加强区域战略布局。

双方签署「海洋和平联盟」（Ocean of Peace Alliance）协议，使斐济成为澳洲少数缔结正式防务条约的盟国之一，并承诺双方将履行「共同防卫」义务。

中国2022年与太平洋岛国索罗门群岛签署一项内容保密的安全协议，在南太平洋地区引发震撼，也加深外界忧心北京未来可能在当地建立永久军事据点。

澳洲近年大幅加强外交布局，陆续与巴布亚纽几内亚、万那杜及吐瓦鲁等国家签署新的合作协议，作为回应。

澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）在访问斐济首都苏瓦（Suva）期间，与斐济总理拉布卡（Sitiveni Rabuka）共同签署这项同盟协议。

澳洲外交部表示：「这项同盟协议将进一步巩固澳洲与斐济致力维护区域和平、繁荣与安全的共同承诺。」

协议内容指出：「本条约旨在确认并重申双方致力维护彼此主权、保障共同防卫与安全利益，并促进太平洋地区稳定与安全的承诺。」

自拉布卡2022年上任后，斐济重新重视与澳洲及纽西兰的传统伙伴关系，并于2025年驳斥外界有关斐济等南太平洋国家未来可能容许中国永久驻军的说法。

他当时表示：「即使他们想来，又有谁会欢迎他们？斐济不会。我认为中国也很清楚这一点。」

澳洲与万那杜今年6月签署一项涵盖广泛的安全协议，明文禁止在这个太平洋岛国设立任何外国军事基地。

中国则警告澳洲，不要在太平洋地区玩弄「地缘政治游戏」。

近年来，北京已投入大笔资金，在太平洋岛国兴建体育场、总统府、医院和道路等基础建设。

此外，吉里巴斯、索罗门群岛和诺鲁近年来已相继与中国建交。（编译：刘文瑜）