加强掌控华府维安 川普连下命令采新措施

（法新社华盛顿25日电） 美国总统川普今天宣布在首都华盛顿特区（Washington, D.C.）加强掌控维安的新措施。此外，国民兵（National Guard）部队昨天已开始携带武器巡逻市区。

川普本月稍早下令在华府部署国民兵，作为他所谓打击市区失控犯罪问题一环；目前国民兵人数已超过2200人。

川普今天命令国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）在华盛顿特区国民兵部队内部成立一个专责单位，「致力于确保首都的公共安全与秩序」。

法新社报导，川普在同一道行政命令中，还指示在华府市区增派美国公园警察（United States Park Police），并加派检察官以聚焦于处理暴力犯罪和财产犯罪的诉讼。

川普在另一道命令中，就「无现金保释」（cashless bail）制度告知联邦执法部门说，对于任何被捕的人，都应「在允许的最大范围内」将他们拘留，并提起联邦诉讼。

川普写道，这些措施目的在确保「对公共安全构成威胁的刑事被告，在审判前不得获释」。

进驻华府的国民兵部队，主要来自压倒性支持民主党的华盛顿特区，以及共和党主政的西维吉尼亚州、南卡罗来纳州、俄亥俄州、密西西比州、路易斯安那州和田纳西州。（译者：纪锦玲）