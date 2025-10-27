加总理卡尼称本周将会习近平 同步向川普递橄榄枝

（法新社吉隆坡27日电） 加拿大总理卡尼今天表示，将于本周APEC会议场边，与中国国家主席习近平会面。他并向美国总统川普释出善意，盼与美方恢复贸易谈判。川普则表示，他暂时不会与卡尼会面。

川普（Donald Trump）称加拿大发起反关税「假」广告活动，宣布将对加拿大商品加徵10%关税，并终止所有贸易谈判。

卡尼（Mark Carney）今天在马来西亚出席一场区域峰会期间表示，他已准备好与川普恢复对话。

卡尼告诉记者：「我们随时准备好与美国坐下来谈，（无论是）我自己跟（川普）总统，我的同事及他们的同僚，只要美方准备好坐下来。」

卡尼说，他在大马首都吉隆坡并未与川普有所接触。但他补充道，已同意本周稍晚在亚太经济合作会议（APEC）场边与中国国家主席习近平会晤。

川普今天在总统专机空军一号（Air Force One）上被问及是否会在APEC峰会期间与卡尼会面，他告诉记者：「我不想和他见面，不会。」

川普补充道：「我暂时不会跟他会面…加拿大是最难应对的国家之一，虽然我很喜欢加拿大和加拿大人民。」

川普并未说明加徵的关税何时开始实施。

川普对钢铁、铝及汽车等数种产业实施的全球性关税，对加拿大造成沉重打击，导致工作机会流失、企业备感压力。