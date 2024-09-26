加总理杜鲁道挺过不信任投票 保守党扬言下周再战

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（法新社渥太华25日电） 加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）今天挺过不信任投票，这是他的少数自由党（Liberal Party）政府所面临的第一个重大考验，然而该政府在执政9年后支持率已经下降。

尽管挺过了不信任投票，杜鲁道脆弱的执政地位将在接下来几周面临更多挑战，主要反对党保守党（Conservative Party）矢言最快将于10月1日再次尝试推翻政府。

国会成员在一场激烈辩论中互相辱骂，并用拳头捶击桌子，最终以211票对120票驳回保守党的罢免动议。

左翼新民主党（New Democratic Party）本月稍早毁弃与自由党的联合协议，使杜鲁道政府摇摇欲坠，民调遥遥领先的保守党党魁博励治（Pierre Poilievre）一直渴望提前大选。

咄咄逼人的博励治指责杜鲁道未能解决生活成本飙升、住房危机和犯罪问题，并让国家债务倍增。

博励治昨天在国会辩论中表示，「经过9年的自由党政府执政，加拿大的承诺已然破灭」。

其他反对派政党的支持对推翻自由党政府至关重要，但这些政党反对博励治的右翼政治理念。

经过不信任投票后，自由党众院领袖古尔德（Karina Gould）指责保守党人「玩把戏」。

她说：「我们将重返工作岗位，继续努力治理这个国家。」