加拿大、瑞典恢复资助UNRWA 以色列批严重错误

2 分钟

（法新社耶路撒冷9日电） 以色列今天猛烈抨击加拿大和瑞典恢复对联合国近东巴勒斯坦难民救济工作署（UNRWA）的资助，并重申该机构在加萨的工作人员参与「恐怖活动」。

法新社报导，以色列外交部发布声明，批评支持UNRWA是个「严重错误」。在饱受战争蹂躏的加萨走廊，该机构一直是当地人道主义工作核心。

以国外交部呼吁加拿大及瑞典政府政府削减资金，「不要支持一个拥有数百名哈玛斯恐怖组织成员的机构」。

以国还称，恢复援助之举表明加拿大和瑞典选择「忽视UNRWA员工参与恐怖活动」的事实。

加拿大8日宣布，由于「当地人道局势严峻」，将恢复对这个联合国机构的资助。瑞典今天也在收到联合国将针对UNRWA支出和人员进行额外审查的保证后，宣布提供2000万美元。

以色列于今年1月指控UNRWA的12名工作人员参与引发战争的哈玛斯攻击事件，美国、英国、德国和日本等约15国因而在1月底暂停资助UNRWA，造成其资金来源锐减4亿5000万美元（约新台币142亿元），超过去年所获资金的一半。

在以国提出上述指控后，联合国将UNRWA相关员工开除，并展开内部调查。联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）还成立1个独立小组来评估UNRWA及其中立性。

UNRWA负责人拉扎里尼（Philippe Lazzarini）今天告诉瑞士广播电视台（RTS），他对「未来数周内」更多国家恢复资助抱持「谨慎乐观」的态度。

他说，「我认为，波湾地区的某些国家实际上还会增加对本机构的捐款。」