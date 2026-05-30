加拿大「死亡厨师」认14项协助自杀罪 躲谋杀审判

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（法新社加拿大纽马克29日电） 一名向世界各地陷入困境人士贩售毒药的加拿大男子今天认罪，承认14项协助自杀罪名，换得免受谋杀审判；有受害者家属谴责这项结果「可耻」。

今年60岁、曾为厨师的拉奥（Kenneth Law）经营网路论坛，供他人谘询如何结束生命，并贩售致命物质。

自2023年被捕以来，拉奥的犯行细节引发社会公愤。

拉奥寄送毒药的国家共41个，包括澳洲、中国、法国和巴西，对英国也输出330个包裹。

加拿大检察官原以14项谋杀罪与14项协助自杀罪起诉拉奥。

检方今天在多伦多北方纽马克（Newmarket）的法院表示，他们不再有信心让被告谋杀罪成立。

随后拉奥在被告专用的半封闭区域，由3名律师陪同，承认在加拿大协助14人自杀，说道「我认罪」。

贝多亚罗培兹（Jeshennia Bedoya-Lopez）是其中一名受拉奥所害者，她于2022年去世，得年仅18岁。她的父亲在法院外向媒体表示，他是在女儿房间发现对方过世。

「她是我唯一的女儿、我的光、我的生命。」在拉奥被捕3年后，贝多亚罗培兹的父亲直言今天的判决「可耻」。

他说：「那个人甚至不愿面对受害者，他总是背对大家。」

尽管只认较轻罪名，专家表示拉奥仍可能被判刑10至20年。

法院将于9月另开量刑庭，届时将听取受害者家属陈词。