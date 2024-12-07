立足瑞士 报道世界
登录

加拿大强化北极军事外交部署 因应俄罗斯威胁

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社渥太华6日电） 加拿大今天新发布的「加拿大北极外交政策」指出，加国将加强在北极的军事和外交部署，以因应俄罗斯和其他国家试图在此寻求立足点的威胁。

加拿大政府计划部署新的巡逻舰、驱逐舰、破冰船、能于冰层下作业的潜水艇，以及更多的飞机与无人机。

渥太华当局将与美国合作，对北美洲防御系统进行现代化，包括以新的海上感测器和卫星监视北方航道。

「加拿大北极外交政策」（Canada’s Arctic Foreign Policy）指出，渥太华当局多年来一直寻求与其他国家合作管理北极地区，并使当地免受军事竞争影响。

加拿大外交部长赵美兰（Melanie Joly）在记者会中表示：「然而，防止冲突的护栏正承受越来越大的压力。北极已不再是低度紧张地区。」她将这归咎于俄罗斯的野心和日益加剧的地缘政治竞争。

赵美兰说，俄国还在极北地区与中国合作，而中国自身也寻求对北极治理有更大的影响力。

加拿大国防部长布莱尔（Bill Blair）指出，加拿大的新政策主张加强军力，并深化与盟国的合作，采取的措施包括与北欧国家进行更多联合军事演习。因近期芬兰和瑞典加入，北欧五国皆已是北大西洋公约组织（NATO）成员。

这份概述加拿大转变的报告中强调，俄国近期在北美空域边陲的活动增加，并说俄国在北极进行的武器测试，以及部署有能力攻击北美与欧洲的飞弹系统，「令人深感不安」。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 马修·艾伦

如何避免人工智能被强国和大公司垄断？

人工智能有可能解决世界上的许多问题，从抗击疾病到改善气候政策。但最富裕的国家和最强大的科技公司可能会试图垄断这些好处。

参与讨论
20
19 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 詹尼斯·马夫里斯

未来的瑞士中立模式是什么？

瑞士的中立性在当前的国际局势中确实面临挑战，但这并不意味着中立政策完全失效。相反，瑞士可能需要在保持中立的同时，灵活应对国际变化，以维护其国家利益和安全。

参与讨论
371
250 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 本杰明·冯·威尔

如今，瑞士和美国可以相互学习什么？

社交媒体对公共辩论的影响和日益加剧，世界两极分化愈演愈烈。面对这一现实，所有民主国家都必须自问，要用什么理念来赢得公民信任。

参与讨论
105
85 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团