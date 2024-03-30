加拿大总理杜鲁道欲增碳排税 却逢通膨添阻力

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（法新社渥太华30日电） 加拿大总理杜鲁道坚持污染者付费原则，针对二氧化碳排放课徵联邦税被视为他的标志性气候政策。但随民众认为此举加重生活负担，杜鲁道这项政策面临的压力愈来愈大。

这项联邦碳税适用于许多产业和消费者使用的化石燃料，预计今年4月1日从每公吨二氧化碳64加币（约新台币1513元）涨到80加币（新台币1891元），想在2030年底前将加拿大碳排放总量相较2005年水准削减40%到45%。

但增加碳税将在人民感受通膨痛苦的同时，再增家户成本；加拿大已有7省要求政府暂缓或取消增税。

纽芬兰省（Newfoundland）省长佛瑞（Andrew Furey）与杜鲁道（Justin Trudeau）同属自由党（Liberal Party），但他本月也加入保守派行列，希望暂缓增税，「至少等通膨稳定下来」。

萨克其万省（Saskatchewan）则拒绝徵收及上缴这笔税金给联邦政府。

杜鲁道在某些方面已屈服于压力，他去年10月针对家用供暖燃油实施3年免碳税。

加拿大联邦政府自1990年以来推出十多项气候计画，但全都没能达到目标，使加拿大成为七大工业国集团（G7）中的异类，温室气体排放量从1990年到2021年增加13.9%。

环境专员去年11月说，尽管政府挂保证，但最新行动可能也无法达到为2030年设定的目标。

雷德民意测验机构（Angus Reid Institute）资料显示，56%的受访加拿大人最关切的是国内飙涨的生活成本，最关切气候变迁的人只有31%。