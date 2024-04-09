加拿大拟增加国防支出 仍未达北约设定目标

2 分钟

（法新社渥太华8日电） 加拿大今天宣布增加国防支出，以购买远程飞弹系统、新型战术直升机等，并强化北极地区影响力。不过加国仍无法达成北大西洋公约组织（NATO）为成员国设下的国防预算目标。

加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）在安大略省（Ontario）翠登（Trenton）军事基地举行记者会时表示，政府还计划添购新型潜舰，以巡逻海岸线，并正商讨加入旨在分享情报的「澳英美三方安全伙伴关系」（AUKUS）。

在政府预计下周公布的预算中，政府将在5年内拨款81亿加币（约新台币1913亿元），作为未来20年总计730亿加币（约新台币1.7兆元）军费的一部分。

此前，加国已宣布采购海军舰艇和F-35战机机队，并将更新北美航太防卫司令部（NORAD）旗下的大陆防卫系统。

杜鲁道说，「我们生活在一个日益复杂且充满挑战的时代。」

他说，「在20世纪里，我们经常将我方人员派往世界各地的前线，但现在我们正身处前所未见且不断变化威胁的前线」，举例来说，中国和俄罗斯这类「具破坏性的大国崛起」，以及北极冰层融化造成航运增加，都将成为加国必须应对的问题。

根据北约规定，成员国的国防支出须占其国内生产毛额（GDP）的至少2%。

长期以来，加国一直因国防支出未达门槛而遭批评。杜鲁道说，他的目标是在2030年底前将国防支出从目前的1.38%提高至1.76%。

北约的数据显示，加国国防支出的GDP占比在该组织中排名倒数第6。北约的许多盟国目前都在增加国防支出，以应对俄罗斯全面入侵乌克兰。