加拿大推油气业碳排管制与交易制度

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（法新社渥太华4日电） 加拿大为了大幅减少污染，今天提案设立针对石油和天然气产业的温室气体排放总量管制与交易（cap-and-trade）制度，并号称这会是世界首创之一。

加拿大提出的这套制度将分若干年逐步实施，目标到了2030至2032年间，碳排量将比2026年水准减少27%或比2019年水准减少35%。

加拿大是世界前4大油气产国之一，这个产业也是加拿大二氧化碳污染的最大单一来源，占2022年当地温室气体排放量的31%。

加拿大政府表示，如果要应对气候变迁及达成其设定的减排目标，就必须采取行动约束油气产业的碳排。

相关措施遭遇过加拿大一些石油资源丰富的省分如亚伯达省（Alberta）及业界团体拦阻，理由是这会限制石油和天然气生产，但渥太华（Ottawa）反驳这类说法。

加拿大环境部长吉尔伯（Steven Guilbeault）在记者会上指出，油气产业在加拿大造成的污染是其他所有重轻工业总和的2倍多，政府的计画「针对的是污染，而非生产」。

吉尔伯进一步说，新制计画可激励油气业者投资技术上可行的脱碳措施，即利用碳捕集与封存（Carbon Capture and Sequestration，CCS）等科技。

加拿大政府的模型显示，若依提议的规范来做，到了2030至2032年间，加拿大油气产量实际上会比2019年还增加16%。

吉尔伯并表示：「目前没有其他主要油气产国在做我们正在推行的事，不管是美国、英国、挪威或波斯湾国家。我们是世界唯一这样做的油气大国。」

加拿大政府提议的新规定将适用于油气产业上游活动，包括离岸油气生产、亚伯达省的油砂生产与改质，以及液化天然气（LNG）在内的天然气生产与加工。

其中碳排量大的业者，将从2027年起率先须通报前一年的全年排放量；排放量较小的业者，则可等到2029年再开始通报。到了2030年，则将开始实施排放管制上限。