加拿大政府：2022年碳排量升 仍有望实现2030减碳目标

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（法新社渥太华4日电） 加拿大政府近日公布一份报告显示，加国2021年的温室气体排放量因为COVID-19疫情而较前几年下降，到了2022年则有所攀升，但仍比2005年的基准还低7.1%。

加拿大的2022年度总排放为708百万公吨二氧化碳当量，其中包括二氧化碳、甲烷和其他温室气体，相较修正后的2005年排放量还低7.1%。

加拿大环境部长吉尔伯（Steven Guilbeault）于记者会表示：「这份报告显示，加拿大仍在迈向2026年减排目标的正轨上，且有望达成2030年目标。」

加拿大当局曾承诺，将在2030年之前降低碳排量，目标是相较2005年水准还削减40%至50%。

然而，这份政府报告显示，随着加拿大经济从COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情中恢复，交通运输业、营造建筑业和部分石油及天然气产业使2021年的碳排量较前一年增加。

吉尔伯承认碳排量增加，但坚称整体仍呈现下降趋势。报告指出，尽管总排放量在2022年有所上升，但每单位国内生产毛额（GDP）的碳排量仍持续稳定减少。

根据这份年度报告，石油和天然气产业仍是加拿大碳排量最大的行业，共排放217百万公吨二氧化碳当量，占总排放量的31%。

其次是碳排量156百万公吨二氧化碳当量的交通运输业，占总排放量的22%。随着电动车发展，交通运输业正经历大规模转型。

同时，能源产业是减排二氧化碳的最大推手，原因是燃煤电厂正被逐步汰除。

吉尔伯表示，政府将持续「透过油、气排放上限，以及投资电动车供应链等新措施延续这项进展」。

加拿大已透过提供数十亿美元的激励措施，吸引本田汽车公司（Honda）、福斯汽车集团（Volkswagen）和斯特兰蒂斯集团（Stellantis）等大厂在国内兴建电动车工厂和电池厂。

吉尔伯还提到，设置石油和天然气产业碳排上限的法规草案会在今年「秋季」之前公布。